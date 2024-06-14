Хадж-2024: какие правила не должен нарушать паломник

В 2024 году день Арафа и предпоследний день хаджа выпадает на 15 июня. К святым местам отправились более 5000 казахстанских паломников. Теперь им предстоит совершить важные составляющие хаджа, без которых он не будет считаться выполненным. Какие именно – разбирался Zakon.kz.

Паломничество – это время глубокой духовности и строгого соблюдения религиозных предписаний, чтобы хадж считался действительным. Правила помогают паломнику сосредоточиться на духовной практике и отвлечься от материальных и повседневных забот.

Ихрам

Ихрам – это две белые материи, который должен надевать каждый мужчина, кто намеревается совершить паломничество. Женщинам при этом не нужно облачаться в ихрам. Белое одеяние напоминает о смерти и бренности этого мира.

По словам наиб имама алматинской мечети Байкен Асхата Утепова, в первую очередь паломник не должен нарушать правила, когда находится в состоянии ихрама. Ихрам представляет собой два больших куска ткани: одну часть повязывают вокруг пояса так, что ткань закрывает тело от пояса до середины голени, а другую – накидывают на плечи.

Что не должен делать паломник, чтобы его паломничество нарушилось:

использовать парфюмерию, гигиенические средства;

стричь волосы или ногти;

убивать насекомых, ломать ветки деревьев;

вырывать траву;

выходить из состояния ихрама;

надевать головной убор.



"Надевая ихрам, мужчина должен погружаться в состояние богослужения. То есть в ихраме человек должен отказаться от всего мирского и не делать деяния, которые совершает в обычной жизни. Если он забыл и случайно нарушил правила, то ему прощается. А если он нарушил правила намеренно, то он должен выплачивать штраф в виде садака или принести жертву барана". Асхат Утепов

Вот ключевые правила, которые должен соблюдать паломник во время хаджа:

Таваф. Во время обхода Каабы паломники должны совершить таваф, не нарушая порядок и не причиняя неудобства другим. Саи. Паломники должны совершить саи, проходя между холмами Сафа и Марва, следуя за примером Хаджар, матери Исмаила. Молитвы. Паломники должны совершать все обязательные молитвы вовремя. Джамарат. Бросание камней в столбы Джамарат должно быть выполнено в определенные дни и в определенном порядке. Курбан. Жертвоприношение животного должно быть совершено в соответствии с исламскими правилами.

Гора Арафа

Наиб имам отметил, что основной обряд, который паломник должен обязательно совершить, – это отстоять определенные часы на горе Арафа и помолиться. Затем паломник бреет на себе волосы или делает короткую стрижку и снимает белое одеяние.

Стоит отметить, что каждый год на хадж приезжают около двух миллионов верующих со всего мира. Чтобы получить визу, они должны пройти обязательную вакцинацию против менингококковой инфекции.

Ранее в ДУМК сообщили, что Служба общественной безопасности Саудовской Аравии начала налагать штрафы на паломников, нарушающих правила и инструкции хаджа и совершающих паломничество без разрешения.