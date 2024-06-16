В российском СИЗО заключенные взбунтовались и взяли в заложники людей

16 июня 2024 года в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Zakon.kz.

Как пишут российские СМИ, на место происшествия приехал начальник Главного управления ФСИН России по Ростовской области, в настоящее время ведутся переговоры по освобождению заложников.

"Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН направлена в Ростов-на-Дону в связи с захватом заложников в СИЗО", – сообщили в ведомстве.

ФСИН сообщила, что СИЗО "функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая".

По данным телеграм-канала Baza, обвиняемые смогли отобрать оружие у сотрудников изолятора. Эта информация не подтверждена.

Территорию вокруг СИЗО перекрыли. На место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

Как утверждают несколько Telegram-каналов, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.