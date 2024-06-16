В российском СИЗО заключенные взбунтовались и взяли в заложники людей
Как пишут российские СМИ, на место происшествия приехал начальник Главного управления ФСИН России по Ростовской области, в настоящее время ведутся переговоры по освобождению заложников.
"Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН направлена в Ростов-на-Дону в связи с захватом заложников в СИЗО", – сообщили в ведомстве.
ФСИН сообщила, что СИЗО "функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая".
По данным телеграм-канала Baza, обвиняемые смогли отобрать оружие у сотрудников изолятора. Эта информация не подтверждена.
Территорию вокруг СИЗО перекрыли. На место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.
Как утверждают несколько Telegram-каналов, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.