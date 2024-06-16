Захват заложников в российском СИЗО: захватчики ликвидированы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отчиталась, что ликвидировала захватчиков, которые взяли в заложники двух человек в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщает Zakon.kz.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", – пишут российские СМИ со ссылкой на ФСИН РФ.

Отмечается, что все 6 преступников были застрелены.

До этого корреспондент РИА Новости сообщал, что в СИЗО слышны выстрелы.



16 июня 2024 года в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников. По неподтвержденной информации, захватившие заложников проходят по "террористическим" статьям.