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Григорий Лепс сделал предложение 18-летней возлюбленной

певец, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 23:49 Фото: Instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", девушка еще не дала официального согласия.

"Аврора изучает международные отношения в МГИМО и, кстати, обладает хорошим вокалом. Недавно Григорий преподнес ей предложение руки и сердца вместе с кольцом Graff, украшенным внушительным бриллиантом", – рассказали друзья Лепса.

Между тем, Аврора уже разместила фотографии кольца в своих социальных сетях.

невеста Лепса, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 23:49

Фото: Instagram/Avrorakiba

Предполагается, что их знакомство произошло благодаря контактам Лепса с родителями девушки.

Отметим, что месяцем ранее Лепс показал 14-летнего сына.

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