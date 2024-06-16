Григорий Лепс сделал предложение 18-летней возлюбленной

Российский певец Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Комсомольская правда", девушка еще не дала официального согласия.

"Аврора изучает международные отношения в МГИМО и, кстати, обладает хорошим вокалом. Недавно Григорий преподнес ей предложение руки и сердца вместе с кольцом Graff, украшенным внушительным бриллиантом", – рассказали друзья Лепса.

Между тем, Аврора уже разместила фотографии кольца в своих социальных сетях.

Фото: Instagram/Avrorakiba

Предполагается, что их знакомство произошло благодаря контактам Лепса с родителями девушки.

Отметим, что месяцем ранее Лепс показал 14-летнего сына.