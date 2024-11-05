Григорий Лепс заявил о желании иметь детей от своей 18-летней возлюбленной

Российский певец Григорий Лепс признался, что готов "хоть завтра" узаконить отношения с 18-летней Авророй Кибой. Артист уверен, что дети у них обязательно будут, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на Rutube-шоу "По душам" с Романом Костомаровым.





"Работать придется много. Дети будут точно", – также добавил он.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей "образованностью не по годам". Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и "умным человечком".

В конце сентября Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой. А в октябре он заступился за свою возлюбленную Аврору перед хейтерами.