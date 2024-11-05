Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Григорий Лепс заявил о желании иметь детей от своей 18-летней возлюбленной

Григорий Лепс заявил о желании иметь детей от своей 18-летней возлюбленной, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 21:26 Фото: Instagram/gvleps
Российский певец Григорий Лепс признался, что готов "хоть завтра" узаконить отношения с 18-летней Авророй Кибой. Артист уверен, что дети у них обязательно будут, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на Rutube-шоу "По душам" с Романом Костомаровым.


"Работать придется много. Дети будут точно", – также добавил он.

Лепс не стал скрывать, что не только поклонники, но и друзья оказались шокированы его выбором возлюбленной из-за большой разницы в возрасте. По словам артиста, Киба впечатлила его своей "образованностью не по годам". Он назвал девушку не только прекрасным внешне, но и "умным человечком".

В конце сентября Григорий Лепс намекнул, что 18-летняя Аврора стала его женой. А в октябре он заступился за свою возлюбленную Аврору перед хейтерами.

Читайте также

пожар
В США ожидают беспорядки и "мощную огненную бурю" после оглашения результатов выборов
Владислав Бакальчук анонсировал развод с главой Wildberries
Владислав Бакальчук анонсировал развод с главой Wildberries Татьяной Ким
200 человек обвинили в колдовстве и арестовали в Афганистане
200 человек обвинили в колдовстве и арестовали в Афганистане
Елена Беляева
Россия 2024 год Артисты Культура
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: