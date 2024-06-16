Около 16 тысяч человек получили травмы в Турции в первый день Курбан айта

Около 16 тыс. получили травмы в Турции в первый день праздника Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минздрава республики Фахреттин Коджа, большая часть из них обратились за медпомощью из-за порезов, которые они получили в процессе традиционного жертвоприношения животных.



"В первый день праздника Курбан-байрам в медучреждения в масштабах страны в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных, обратились около 16 тыс. человек", – написал министр в X (ранее Twitter).

Он уточнил, что больше телесные повреждения получили в Анкаре – 1274 человека, 840 пострадали в Стамбуле и 416 – в Измире.

Согласно требованиям местных властей, забой жертвенных животных должен осуществляться в специально выделенных для этого местах с соблюдением санитарных норм. Однако в Турции эти требования нередко нарушаются, и ежегодно в праздник Курбан айт тысячи местных жителей получают травмы.

Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor.… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2024

Ранее сообщалось, что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения.