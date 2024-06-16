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Около 16 тысяч человек получили травмы в Турции в первый день Курбан айта

тысячи человек обратились к врачу в первый день Курбан айта, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 00:49 Фото: pixabay
Около 16 тыс. получили травмы в Турции в первый день праздника Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минздрава республики Фахреттин Коджа, большая часть из них обратились за медпомощью из-за порезов, которые они получили в процессе традиционного жертвоприношения животных.

"В первый день праздника Курбан-байрам в медучреждения в масштабах страны в связи с травмами, полученными при забое жертвенных животных, обратились около 16 тыс. человек", – написал министр в X (ранее Twitter).

Он уточнил, что больше телесные повреждения получили в Анкаре – 1274 человека, 840 пострадали в Стамбуле и 416 – в Измире.

Согласно требованиям местных властей, забой жертвенных животных должен осуществляться в специально выделенных для этого местах с соблюдением санитарных норм. Однако в Турции эти требования нередко нарушаются, и ежегодно в праздник Курбан айт тысячи местных жителей получают травмы.

Ранее сообщалось, что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения.

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