Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения

Приближается праздник Курбан айт. В 2024 году он выпадает на 16 июня. Традиционно в этот день принято приносить жертвоприношение по случаю окончания хаджа и в течение трех дней праздновать в кругу родных и близких. Смысл праздника и как его встречать – в материале Zakon.kz.

О том, что символизирует Курбан айт и как правильно его отмечать, нам рассказал наиб имам мечети Байкен Алматы Асхат Утепов.

История праздника

Курбан айт известен как праздник жертвоприношения. Согласно истории, Аллах повелел пророку Ибрагиму принести в жертву своего сына. Однако, когда ангел Джибраил убедился, что Ибрагим выдержал испытание, послал ему барашка, которого они принесли в жертву.

Праздник также знаменует окончание священного хаджа в Мекку. Этот праздник длится три дня. Верующие приносят жертву, помогают нуждающимся, совершают благие поступки, дарят мясо жертвенного животного близким и нуждающимся, а также участвуют в семейной трапезе.

Наиб имам Асхат Утепов объяснил, что само понятие курбан – это помощь мясом, шерстью и шкурой другим людям, которые не могут себе этого позволить. Поэтому Курбан айт – это дань благодарности Всевышнему за годовое мирское благо. Отпускаются прегрешения и воздается саваб (награда).

"Жертвоприношение – это акт поклонения Аллаху и возможность помочь нуждающимся. Совершая жертвоприношение, человек демонстрирует покорность Аллаху. Эти дни являются милостью Всевышнего и шансом для приобретения вознаграждения, которое невозможно приобрести в остальные дни". Асхат Байкен

По его словам, празднование начинается с совершения праздничного намаза и далее переходит в обряд жертвоприношения.

Кому можно не делать жертвоприношение на Курбан айт

Курбан не возлагается на ребенка;

на душевнобольного, независимо от того, обладает он имуществом или нет;

если у человека нет средств купить жертвенное животное.

Какой скот приносят в жертву?

Овцы и козы (должны достичь годовалого возраста).

Коровы, быки и буйволы (крупнорогатый скот – не меньше двухлетнего).

Верблюды (не меньше пятилетнего возраста).

При этом животные должны быть полностью здоровыми и не иметь следующих изъянов:

Слепы на один или оба глаза. Слабость и истощение. Отсутствие уха или хвоста (более одной трети), зубов (половины и более). Сломанный рог. Хромота. Явная болезнь.

Из остальных животных Курбан айт невозможен. Предпочтительным считается приношение в жертву барана или козла. Священнослужитель добавил, что желательно разделить мясо на три части. Одну часть оставить себе, вторую – оставить в качестве угощения для гостей, третью – раздать нуждающимся. Можно также раздать все мясо полностью.

Скот, забитый до праздничного айт намаза, не считается жертвоприношением.

Что нельзя делать в этот день

Держать пост.

Ругаться.

Начало нового года

Как сообщалось ранее, в исламе священные дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Год рассчитывается по смене фаз Луны. А новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Поэтому лунный месяц состоит из 29 или 30 дней.

"Если на закате видно новолуние, считается, что на следующий день наступит месяц зуль-хиджа. А если погода пасмурная и луны не видно, то месяц зуль-када продлевается на 30 дней. В связи с этим в этом году месяц зуль-хиджа начался 7 июня, так как вечером 6 июня наступило новолуние. А Курбан айт отмечается на 10-й день исламского месяца зуль-хиджа, поэтому 16 июня наступает первый день праздника Курбан Айт".

Асхат Утепов отмечает, что в этом году день Арафа, предпоследний день хаджа, приходится на 15 июня. Это объясняет то, что Курбан айт и хадж – это неразделимые понятия, поскольку оба ритуала проводятся на 12 месяц мусульманского календаря. Это конец года и начало нового года. Поэтому после праздничного намаза в первый день Курбан айта принято поздравлять друг друга, обнимать, улыбаться и говорить добрые пожелания.

Акцент на детях

Наиб имам считает, что на праздник Курбан айт нужно уделить особое внимание детям. К примеру, покатать их на лошадях, сводить на аттракционы, подарить подарок за стихотворение.

"То есть так дети ощутят, что Курбан айт – это веселый и интересный праздник. Для них это будут дни, когда вы вместе со своей семьей празднуете и радуетесь мелочам. Чтобы с приближением праздника дети ждали его. Акцент делать на подрастающем поколении. Потихоньку мы идем к такому формату". Асахт Утепов

Он отмечает, что в основном сейчас на Курбан айт прочитают намаз, сделают жертвоприношение, а дети остаются в стороне.

Что принято сделать за день до праздника?

По словам имама Асхата Утепова, за день до Курбан айта по мере возможности можно держать пост. Поскольку тем, кто будет держать пост в день Арафа –15 июня, прощаются грехи за два года. А уже под утро следует сделать полное омовение, надев самую чистую и красивую одежду, отправиться в мечеть для праздничного намаза. Далее можно пойти на жертвоприношение.

Фото: muftyat.kz

В настоящее время совершать жертвоприношение можно как онлайн, так и офлайн. К примеру, офлайн это можно сделать в утвержденных местах. На месте мулла даст бата и прочитает Коран.

Наиб имам напоминает, что Курбан айт – это не индивидуальный праздник, а общий, поскольку приносит пользу всему обществу независимо от религии. День, когда благословение получают как дающие, так и берущие.