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В Турции на Курбан айт сбежал жертвенный козел

Травма, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 03:30 Фото: Telegram/Главные новости Турции
16 июня на Курбан айт в Турции сбежал жертвенный козел, сообщает Zakon.kz.

Так, при попытке избежать участи жертвы, в районе Сарычам города Адана в электропроводах застрял жертвенный козел. После долгих обоюдных мучений мужчинам удалось спустить животное на землю.

Кроме того, в соцсетях распространяются видео с множеством крови зарезанных животных. Она просто растекается целыми ручьями. Такие факты зафиксированы в Измире и других городах. "Кровавые улицы" стали предметом конфликта между светскими турками и религиозными. Первые назвали вторых "дикарями", а те ответили, что все соответствует их вере и обычаям.

Также в этот день зафиксированы многочисленные обращения за медицинской помощью. В ней нуждались мужчины, получившие травмы при попытке зарезать животное в первый день Курбан айта.

Медицинская помощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 03:30

Фото: Telegram/Главные новости Турции

Травмы, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 03:30

Фото: Telegram/Главные новости Турции

Известно, что около 16 тыс. человек получили травмы в Турции в первый день Курбан айта.

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