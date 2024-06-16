В Турции на Курбан айт сбежал жертвенный козел

16 июня на Курбан айт в Турции сбежал жертвенный козел, сообщает Zakon.kz.

Так, при попытке избежать участи жертвы, в районе Сарычам города Адана в электропроводах застрял жертвенный козел. После долгих обоюдных мучений мужчинам удалось спустить животное на землю.

Кроме того, в соцсетях распространяются видео с множеством крови зарезанных животных. Она просто растекается целыми ручьями. Такие факты зафиксированы в Измире и других городах. "Кровавые улицы" стали предметом конфликта между светскими турками и религиозными. Первые назвали вторых "дикарями", а те ответили, что все соответствует их вере и обычаям.

Также в этот день зафиксированы многочисленные обращения за медицинской помощью. В ней нуждались мужчины, получившие травмы при попытке зарезать животное в первый день Курбан айта.

Фото: Telegram/Главные новости Турции

Фото: Telegram/Главные новости Турции

Известно, что около 16 тыс. человек получили травмы в Турции в первый день Курбан айта.