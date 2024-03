Как проходят учения НАТО: военные делятся видеороликами

В начале года североатлантический альянс заявил о начале крупных военных учений. Судя по кадрам в соцсетях, которыми делятся военные разных стран на этой неделе, учения перешли в активную фазу, сообщает Zakon.kz.

В сообщении от 25 января говорится, что в маневрах примут участие более 90 000 военнослужащих, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее тысячи ста боевых машин. Учения проходят на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Больше всего видеороликов заливают в Сеть военные из Польши. Там учениям дали название Dragon-24 (DR-24). В Польше НАТО проверит реакцию польских вооруженных сил на потенциальные кризисы, в которых будут задействованы около 20 000 солдат и 3500 единиц техники из 9 стран НАТО. В число участников входят: Польша; Франция; Германия; Литва; Словения; Испания; Турция; Великобритания и США.

Raw Footage: Exercise Dragon continues in Poland



During Exercise Dragon-24 (DR-24) in Poland, NATO will test the Polish Armed Forces' response to potential crises, involving around 20,000 soldiers and 3,500 units of equipment from 9 NATO countries. The participants include:… pic.twitter.com/LAhjHIYgEZ — Jeremy Smithson 🗽🇺🇲 (@VindiceLibertas) March 8, 2024

"DR-24 и другие учения носят оборонительный характер и не нацелены на какую-либо конкретную страну, а служат демонстрацией готовности к потенциальной агрессии. Учения знаменуют собой крупнейшую демонстрацию оборонного потенциала НАТО за последние десятилетия", – пишет военный обозреватель.

Вдоль одного берега реки рядами выстроилась разношерстная техника нескольких стран НАТО, в том числе "Леклерки", "Леопарды", "Абрамсы", "Боксеры", "Брэдли" и другие, которые постепенно переправлялись небольшими группами на другой берег с помощью паромов.

⚡️Footage of the crossing of the Vistula by NATO troops as part of the Steadfast Defender 24 exercise in Poland.



During the three-day event, 3,500 soldiers and hundreds of pieces of equipment were reportedly transported across the river.



Along one bank of the river, motley… pic.twitter.com/3DHq1o0bxr — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) March 5, 2024

На следующих видео можно увидеть работу пехоты и военно-морских сил страны.

🚨Update: NATO continues its massive Wargames in Eastern Europe - Steadfast Defender 2024!! Part of the exercise has 20,000 troops from 9 nations currently deployed in Poland, showing NATO is ready for war!! pic.twitter.com/llMBcOri7I — US Civil Defense News (@CaptCoronado) March 5, 2024

‼️🇺🇸🇪🇺🪖⚰️💀 The second #NATO soldier who was run over by a tank during operation "Steadfast Defender" NATO exercise in #Poland has died. pic.twitter.com/XNnWy2zPy6 — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 7, 2024

Также в начале недели крупномасштабные военные учения НАТО Nordic Response 2024 начались в Норвегии, Финляндии и Швеции. В учениях, которые продлятся до 14 марта, примут участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран.

Large-scale NATO Nordic Response 2024 military exercises have begun in Norway, Finland and Sweden.



More than 20,000 servicemen from 13 countries will take part in the exercises, which will last until March 14.



Nordic Response is a large-scale military exercise on land, sea and… pic.twitter.com/Nj5TAhz1kv — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 4, 2024

"Nordic Response ("Северный ответ") – это масштабные военные учения на суше, на море и в воздухе. В них будет задействовано более 50 зарегистрированных подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и десантных кораблей, а также более 100 истребителей, транспортных самолетов, вертолетов и т.д.", – говорится в подписи к видео.

На других кадрах учений НАТО Nordic Response 24 видно, как шведские и финские морские пехотинцы проводят морские операции в норвежской Арктике на быстроходных ударных катерах CB-90.

New footage from NATO’s exercise Nordic Response 24, showing Swedish and Finnish marines conducting maritime operations in the Norwegian Arctic on CB-90 fast attack boats.



Ukraine will receive 13 CB-90s in the near future, supplied by Sweden and the Netherlands. pic.twitter.com/4sWqdDXdB4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2024

Также страна, которую часто называют мощнейшей боевой единицей альянса – Турция – показала, как страна проводит учения.

🇹🇷 Türkiye is in Exercise #SteadfastDefender24



Learn more more about 🇹🇷 contribution to the exercise⬇️@tcsavunma pic.twitter.com/7coQ7U5CRA — NATO Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) March 8, 2024

На другом видео истребители F-16 ВВС Турции отработали дозаправку от французского танкера A-330 MRTT в небе над Черным морем.

✈️ #NATO Exercise: Turkish Air Force F-16 fighters practiced refueling from the French A-330 MRTT tanker in the skies over the #BlackSea. pic.twitter.com/mRIjRphrAn — 🔱 Asgard Intel • ᚨᛊᚷᚨᚱᛞ᛫ᛁᚾᛏᛖᛚ ✨ (@AsgardIntel) March 2, 2024

Согласно плану, военные учения Альянса продлятся до мая.

Ранее сообщалось, что военный альянс готовится к крупнейшим со времен холодной войны учениям.