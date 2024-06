Маск рассказал о перспективах человечества, связанных с Юпитером

В соцсети X таким высказыванием он прокомментировал публикацию научно-популярного паблика Black Hole, посвященную второму по величине спутнику Юпитера Каллисто.

"Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера", - предрек Маск.

We will find many interesting things on the moons of Jupiter