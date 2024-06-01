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Маск рассказал о перспективах человечества, связанных с Юпитером

Маск рассказал о перспективах человечества, связанных с Юпитером, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 04:42 Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем на спутниках планеты Юпитер человечество обнаружит много чего интересного, сообщает Zakon.kz.

В соцсети X таким высказыванием он прокомментировал публикацию научно-популярного паблика Black Hole, посвященную второму по величине спутнику Юпитера Каллисто.

"Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера", - предрек Маск.

В апреле миллиардер высказался о перспективах человечества в сфере колонизации Марса. По словам Маска, для колонизации Красной планеты потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, которые, по его мнению, можно будет доставить на планету за 20 лет.

А еще в начале апреля Маск спрогнозировал, сколько времени еще просуществует цивилизация.

 Маск также назвал главную угрозу человечеству. И он заявил, что главная угроза будущего – это демографический коллапс.


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