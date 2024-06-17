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Массовая вспышка ботулизма из-за салата произошла в России

Массовая вспышка ботулизма из-за салата произошла в России , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 00:01 Фото: Zakon.kz
В России в трех городах произошла массовая вспышка ботулизма. Все пострадавшие оказались в больнице после употребления салата известной марки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "РБК", с симптомами ботулизма в Москве с 14 июня к врачам обратились уже свыше 120 человек, врачи проводят обследование в условиях стационара. По словам заммэра Анастасии Раковой, 55 человек находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них в реанимации.

"По данным Роспотребнадзора, причиной отравления москвичей стало употребление салатов от ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") и ООО "Гастропорт". После нескольких случаев отравления сервис доставки готовой еды "Кухня на районе" 16 июня временно приостановил свою работу для проверки всех продуктов", – говорится в сообщении.

15 июня в столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что специалистами проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на ботулизм, а также приостанавливается реализация продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Еще шесть случаев подозрения на ботулизм зарегистрировано в Казани. Отравление специалисты также связывают с употреблением "Салата лобио" от "Локалкитчен".

Вместе с тем, в Нижнем Новгороде четыре человека попали в реанимацию из-за ботулизма. Отмечается, что одна пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ботулизм – инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма. Заболевание характеризуется поражением нервной системы. Инкубационный период, как правило, составляет от двух часов до пяти суток от момента употребления некачественной пищи.

Ранее сообщалось, что более 10 москвичей отравились продуктами, которые заказали через сервис доставки. 

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