Мощная вспышка произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса M. Вспышка M1.7 продолжалась почти 10 минут, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным института, 5 марта в 16:50 аст в рентгеновском диапазоне была зафиксирована вспышка на солнечных пятнах 4016 (S25E43), которая длилась 9 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 имеет минимальную мощность, соответствующую уровню излучения на орбите Земли. Каждое повышение класса увеличивает мощность на порядок. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызывать магнитные бури.

Ранее удивительный восход Солнца на Луне запечатлел космический аппарат.