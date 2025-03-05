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Наука и технологии

Мощная вспышка произошла на Солнце

солнце, вспышка , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 19:27 Фото: pixabay
На Солнце произошла мощная вспышка класса M. Вспышка M1.7 продолжалась почти 10 минут, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным института, 5 марта в 16:50 аст в рентгеновском диапазоне была зафиксирована вспышка на солнечных пятнах 4016 (S25E43), которая длилась 9 минут.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 имеет минимальную мощность, соответствующую уровню излучения на орбите Земли. Каждое повышение класса увеличивает мощность на порядок. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызывать магнитные бури.

Ранее удивительный восход Солнца на Луне запечатлел космический аппарат. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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