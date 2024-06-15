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Более 10 москвичей отравились продуктами, которые заказали через сервис доставки

москвичи отравились заказанными через доставку продуктами, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 01:25 Фото: pixabay
Старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что столичный главк СКР возбудил уголовное дело после отравления более 10 человек продуктами, которые они заказали через сервис доставки продуктов, сообщает Zakon

Как пишет ТАСС, с 14 по 15 июня в московские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 10 человек.

Иванова добавила, что отдел по расследованию особо важных дел по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее сообщалось, что в селе в СКО вся семья попала в больницу с пищевым отравлением, двое детей скончались, за жизнь матери и еще одного ребенка борются врачи. Позже соседи рассказали подробности трагедии.

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