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В Кыргызстане селевой поток унес 10-летнего мальчика

сель унес мальчика, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:00 Фото: pixabay
В селах Джалал-Абадской области Кыргызстана сошел селевой поток. Из-за стихии эвакуировали жителей 300 домов, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Кыргызстана, 17 июня вечером после сильного дождя в селах Эски-Кочкор-Ата, Бостон Ноокенского района сошел грязевой поток. Отмечается, что стихия унесла ребенка. В 19:10 местные жители нашли мальчика без признаков жизни.

"Тело жителя села Эски-Кочкор-Ата К. Э. Дж. 2014 года рождения нашли местные жители и передали родственникам", – отмечается в информации.

Последствия страшного селя ликвидируют спасатели, милиционеры, бригада скорой помощи, сотрудники гражданской защиты. Привлечены и местные жители.

Также сель затопил 518-й км трассы Бишкек – Ош, но через несколько часов участок дороги открыли для движения транспорта.

Сошедший сель в Бостоне затопил в Момбековском сельском округе 2143 домохозяйства, а в Эски Кочкор-Ате – 500.

В конце мая в результате оползня в Папуа – Новой Гвинее погибли более 670 человек.

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