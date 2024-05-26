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В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибли более 670 человек

трещины в почве, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 13:45 Фото: freepik
Международная организация по миграции в воскресенье увеличила оценку числа погибших в результате массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее до более чем 670 человек, сообщает Zakon.kz.

Пересмотренное число погибших основано на расчетах чиновников деревни Ямбали и провинции Энга о том, что в результате оползня в пятницу было затоплено более 150 домов. Предыдущая оценка составляла 60 домов.

"По их оценкам, на данный момент под землей находится более 670 человек", — сообщил руководитель миссии Серхан Актопрак агентству Associated Press.

Местные власти первоначально оценили число погибших в пятницу в 100 и более человек. К воскресенью удалось обнаружить только пять тел и ногу шестой жертвы.

В воскресенье, 26 мая, сотрудники службы экстренной помощи в Папуа-Новой Гвинее перевозили выживших в более безопасное место, поскольку тонны нестабильной земли и межплеменные войны, которые широко распространены в высокогорьях страны, поставили под угрозу спасательные работы.

Тем временем правительство острова в южной части Тихого океана рассматривает вопрос о том, нужно ли ему официально запрашивать дополнительную международную поддержку.

По словам Актопрака, экипажи потеряли надежду найти выживших под землей и завалами на глубине от 6 до 8 метров.

Также в островном государстве периодически вспыхивают межплеменные конфликты, которые часто уносят десятки жизней. В одном из последних погибли 53 человека.

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