Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Десятки людей пострадали во время землетрясения в Иране

землетрясение в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 22:37 Фото: wikimedia.org
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на северо-востоке Ирана в провинции Северный Хорасан, пострадали 28 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр, в 16:13 по местному времени в городе Боджнурде произошло землетрясение. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 8 км.

Провинция Северный Хорасан расположена в сейсмоактивной зоне, в районе гор Капет-Даг, где имеются активные разломы. Отмечается, что иногда они вызывают разрушительные землетрясения.

Ранее сообщалось, что жители Японии пропали без вести из-за сильных дождей и наводнений.

Читайте также

Новый вид коронавируса стремительно распространяется в Европе, Америке и США
Новый вариант COVID стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии
В Москве парень разрушил могилу Александра Маслякова
Могилу Александра Маслякова разрушили на Новодевичьем кладбище
автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции
Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции
Елена Беляева
Иран Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: