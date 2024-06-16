У берегов Перу произошло ощутимое землетрясение

Немецкий исследовательский центр геонаук предупредил о том, что у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение зафиксировано в 14:47 по времени UTC (19:47 по времени Астаны), очаг залегал на глубине 10 км.



О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Отметим, что 13 июня подземные толчки силой 1,6 балла 13 июня почувствовали жители Алматы.