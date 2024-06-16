Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

У берегов Перу произошло ощутимое землетрясение

землетрясение у берегов Перу, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 20:15 Фото: wikimedia
Немецкий исследовательский центр геонаук предупредил о том, что у берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение зафиксировано в 14:47 по времени UTC (19:47 по времени Астаны), очаг залегал на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях пока не сообщалось.

Отметим, что 13 июня подземные толчки силой 1,6 балла 13 июня почувствовали жители Алматы.

Читайте также

аттракцион завис с людьми
Второй аттракцион за день завис с людьми в России
колесо обозрения с людьми остановилось в России
В Башкортостане остановилось колесо обозрения с детьми
американский рэпер
Оскандалившемуся рэперу P Diddy пришлось вернуть ключ от Нью-Йорка
Елена Беляева
Перу Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: