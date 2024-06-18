Израиль утвердил планы наступления в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства в Telegram заявила, что страна приняла решение повысить боеготовность войск.

Как отмечается, соответствующее решение принято по итогам оперативного совещания с участием начальника Северного командования Ори Гордина и начальника оперативного управления Одеда Басюка.

Между тем, глава израильского МИДа Исраэль Кац написал в соцсети X (бывшая социальная сеть Twitter), что Израиль близок к принятию решения в отношении Ливана. Он уточнил, что в случае полномасштабной войны действующая там шиитская организация "Хезболла" будет полностью уничтожена, а Ливану будет причинен существенный ущерб.

Nasrallah boasts today about filming the ports of Haifa, operated by international companies from China and India, and threatens to attack them.

We are very close to the moment of decision to change the rules against Hezbollah and Lebanon. In an all-out war, Hezbollah will be… — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 18, 2024

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.