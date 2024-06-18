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Израиль утвердил планы наступления в Ливане

Израиль утвердил планы наступления в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 01:56 Фото: pixabay, pexels
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства в Telegram заявила, что страна приняла решение повысить боеготовность войск.

Как отмечается, соответствующее решение принято по итогам оперативного совещания с участием начальника Северного командования Ори Гордина и начальника оперативного управления Одеда Басюка.

Между тем, глава израильского МИДа Исраэль Кац написал в соцсети X (бывшая социальная сеть Twitter), что Израиль близок к принятию решения в отношении Ливана. Он уточнил, что в случае полномасштабной войны действующая там шиитская организация "Хезболла" будет полностью уничтожена, а Ливану будет причинен существенный ущерб.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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