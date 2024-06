Израиль утвердил планы наступления в Ливане

Пресс-служба ведомства в Telegram заявила, что страна приняла решение повысить боеготовность войск.

Как отмечается, соответствующее решение принято по итогам оперативного совещания с участием начальника Северного командования Ори Гордина и начальника оперативного управления Одеда Басюка.

Между тем, глава израильского МИДа Исраэль Кац написал в соцсети X (бывшая социальная сеть Twitter), что Израиль близок к принятию решения в отношении Ливана. Он уточнил, что в случае полномасштабной войны действующая там шиитская организация "Хезболла" будет полностью уничтожена, а Ливану будет причинен существенный ущерб.

Nasrallah boasts today about filming the ports of Haifa, operated by international companies from China and India, and threatens to attack them.

We are very close to the moment of decision to change the rules against Hezbollah and Lebanon. In an all-out war, Hezbollah will be…