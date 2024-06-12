Более 37 тысяч человек погибли во время израильских ударов по Газе

Фото: pixabay

Министерство здравоохранения Газы заявило о том, что число погибших при израильских ударах с 7 октября 2023 года достигло 37 202 человек, сообщает Zakon.kz.

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