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Японский супермаркет повысил продажи благодаря ноу-хау

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 08:20 Фото: pixabay
Японский супермаркет в префектуре Фукуока повысил продажи на 10% благодаря нововведению, сообщает Zakon.kz.

Ноу-хау заключается в том, что супермаркет внедрил "сверхмедленную" кассу, где покупателей совсем не торопят. Со слов менеджмента супермаркета, покупатели могут провести у этой кассы до 20 минут и никто не будет их подгонять. Такая касса изначально предназначалась для пожилых людей, инвалидов и беременных женщин. Но очень скоро стала популярной среди покупателей, которые совсем не хотят никуда спешить.

Создать такую кассу предложила Абэ Нана из Центра поддержки больных болезнью Альцгеймера. Женщине хорошо известно, как расстраиваются и смущаются пожилые покупатели, когда их торопят в очереди. По ее словам, такие люди ничего не могут с собой поделать. Поэтому она предложила индивидуальное решение для них. Теперь это касса, где покупатели могли бы спокойно пересчитать деньги, упаковать продукты в удобном для них темпе и даже пообщаться с кассиром, если в этом есть необходимость.

В начале лета мэрия Токио предложила запустить приложение для знакомств, поощряющее брак и рождение детей.

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