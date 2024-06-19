Психолог и сексолог прокомментировали желание Лепса жениться на 18-летней студентке

Специалисты, обсуждая предстоящий союз певца Григория Лепса и его 18-летней невесты Авроры Кибы, не смогли прийти к единому мнению, сообщает Zakon.kz.

Life.ru поинтересовался у психологов, как относится к ситуации, что мужчина старше избранницы на 40 лет. Мнения экспертов разнятся.

Психолог и сексолог Евгения Александрова заметила, что харизматичный певец мог действительно понравиться девушке. При этом в Авроре Лепс увидел женщину, которая не сможет соперничать с ним во влиятельности.

"Лепс интересный, активный, харизматичный и талантливый мужчина. И он действительно мог понравиться девушке. Как говорится, почему нет? Она же ему могла стать симпатичной не только из-за своей молодости и красоты, но и из-за положения "снизу". Ведь такому типажу, как Григорий, нужна именно такая женщина рядом". Евгения Александрова

Однако эксперт отметила, что это сейчас пара наслаждается совместными моментами, однако в будущем из-за большой разницы в возрасте их союз обречен.

А вот клинический психолог Ирина Коржаева предполагает, что Лепсу надоело ходить "по рукам" и захотелось большой и чистой любви. Кроме того, они оба подпали под влияние статуса и дополняют друг друга, как два кусочка пазла.

Она не исключила, что этот союз может принести обоим партнерам свои плюсы: артист сумеет вновь почувствовать себя молодым и похвалиться красивой спутницей перед другими, при этом сама Аврора удовлетворит потребности в присутствии отцовской фигуры в ее жизни.

Но и Ирина Коржаева добавила в заключение, что девушка, возможно, подпала под влияние харизмы и авторитета Лепса, а эти чувства часто можно спутать с любовью. Или Аврора видит выгоду и для своей карьеры.

А у Лепса, вероятно, присутствует еще и страх немощности.

"На видео отчетливо проглядывается, что Лепс в предвкушении хайпа и что он использует Аврору как украшение себя. А как всем известно, по женщине судят о мужчине". Ирина Коржаева

Недавно российский певец Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице.