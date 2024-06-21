18-летняя невеста Лепса ответила хейтерам

18-летняя невеста 61-летнего российского певца Григория Лепса Аврора Киба, которую раскритиковали за связь с артистом, ответила хейтерам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram студентка выложила видео, на котором они с Григорием Лепсом позируют на вручении премии "Муз-ТВ".

"Свобода – это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой и тебе с этим абсолютно комфортно", – написала она под постом.

Однако под этим постом она получила очередную порцию критики:

Девочка хочет петь, девочка будет петь, девочке нужно, чтобы о ней узнали. Пиар – такой пиар.

Лепс он классный, как певец, обожаю его. Но не понимаю, как у него ума хватило на малышку посмотреть.

Ты же красивая, зачем мучать себя стариком?

Папа с дочкой.

Ранее сообщалось, что недавно российский певец Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице.

