Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

18-летняя невеста Лепса ответила хейтерам

18-летняя невеста Лепса ответила хейтерам , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 00:50 Фото: Instagram/avrorakiba
18-летняя невеста 61-летнего российского певца Григория Лепса Аврора Киба, которую раскритиковали за связь с артистом, ответила хейтерам, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram студентка выложила видео, на котором они с Григорием Лепсом позируют на вручении премии "Муз-ТВ".

"Свобода – это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой и тебе с этим абсолютно комфортно", – написала она под постом. 

Однако под этим постом она получила очередную порцию критики: 

  • Девочка хочет петь, девочка будет петь, девочке нужно, чтобы о ней узнали. Пиар – такой пиар.
  • Лепс он классный, как певец, обожаю его. Но не понимаю, как у него ума хватило на малышку посмотреть.
  • Ты же красивая, зачем мучать себя стариком?
  • Папа с дочкой.

Ранее сообщалось, что недавно российский певец Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице. 

Читайте также

Известный блогер рассказал, как на него орала матом Ксения Собчак
Известный блогер рассказал, как на него орала матом Ксения Собчак
Дочь певицы Валерии рассказала об издевательствах отца
Дочь певицы Валерии рассказала об издевательствах отца
Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым провела незабываемую ночь
Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым провела незабываемую ночь
Айсулу Омарова
Россия Интересное 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Платить детское пособие по 70 тыс. тенге за каждого ребенка предложили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: