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Мошенники в России все чаще крадут деньги через сим-карты

мошенничество в России, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 08:56 Фото: pixabay
Эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко рассказал о том, что в России участились случаи, когда кибермошенники перехватывают контроль за сим-картой пользователя и с помощью телефона выводят деньги со счетов, переписывают имущество на других людей, сообщает Zakon.kz.

Эксперт перечислил "Газете.Ru" несколько способов перехвата номера телефона.

В одном случае мошенники представляются сотрудниками оператора связи, предлагают продлить договор или придумывают другие уловки, чтобы получить доступ к личному кабинету оператора связи жертвы. После этого аферисты заходят в личный кабинет, делают переадресацию всех входящих сообщений на свой телефон. По словам специалиста, с помощью кодов из смс мошенники авторизуются во всех онлайн-кабинетах банков и выводят деньги.

В другом случае мошенники просто крадут смартфоны, а затем опустошают счета людей.

По словам Бондаренко, есть случаи, когда вместе с банковскими приложениями злоумышленники получают доступ к порталу госуслуг, и в этом случае масштаб проблемы может существенно вырасти.

"Известны случаи, когда с помощью личного кабинета человека на "Госуслугах" кибермошенники пытались переоформить имущество пользователя на других людей. Если у гражданина есть электронная подпись, он может подтверждать сделки с ее помощью, чем и воспользовались злоумышленники", – рассказал эксперт.

Он отметил, что после таких действий настоящему владельцу квартиры или автомобиля нужно будет оспаривать совершенные сделки, что как минимум грозит потерей нервов, времени и денег на услуги юриста.

Эксперт призвал в случае сомнений перезванивать оператору или компании, установить пароль на сим-карту – даже если у вас украдут мобильный, ее невозможно будет подключить к сети без пароля. И, наконец, для защиты имущества Бондаренко порекомендовал установить запрет на совершение сделок с недвижимостью без личного участия – в этом случае даже с помощью госуслуг и электронной подписи злоумышленники не смогут покуситься на ваши законные метры.

Ранее сообщалось, что казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники.

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