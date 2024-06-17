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Законодательство РК

Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 09:08 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области женщина смогла вернуть 1 млн тенге, который перевела мошенникам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 17 июня в Верховном суде, дело рассмотрели в Балхашском горсуде Карагандинской области. Женщина утверждала, что стала жертвой интернет-мошенников, которые через мобильный телефон завладели ее 1 млн тенге и оформили на нее банковский кредит в 4,3 млн тенге.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования истцу стало известно, что на счет ответчика были перечислены 1 млн тенге.

"В суде установлено перечисление средств с банковского счета истца на счет ответчика и далее – счет третьего лица. Ответчик иск не признал и пояснил, что он через интернет принял предложение от неизвестного лица открыть счета в банке. Но, передав ему свои личные данные, обещанного вознаграждения не получил. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 953 Гражданского кодекса, приобретатель, который без установленных законом или сделкой оснований приобрел или сберег имущество (неосновательно обогатился) за счет потерпевшего, обязан возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество за исключением случаев, предусмотренных статьей 960 ГК", – сообщили в суде.

При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения обогатившегося, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли, то есть наличие неосновательного обогащения (сбережения) имущества без должного правового основания.

"Суд принял во внимание, что ответчик открыл счет в банке накануне совершения мошеннических действий и лично предоставил к нему доступ третьим лицам с указанием паролей входа в приложение банка. Ответчик не отрицает, что без каких-либо на то оснований на его счет от истца поступили денежные средства, их он отправителю не вернул и распорядился по своему усмотрению. Ранее стороны не были знакомы, в каких-либо взаимоотношениях не состояли", – отметили в суде.

Таким образом, суд удовлетворил иск: с ответчика в пользу истца взыскан 1 млн тенге неосновательного обогащения.

Апелляция оставила в силе это решение суда.

Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане под прицел мошенников попали учителя и врачи.

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