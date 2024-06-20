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Назначен новый глава НАТО

новый глава НАТО, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 21:40 Фото: wikipedia.org
Североатлантический альянс возглавит уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Все 32 страны НАТО поддержали его кандидатуру на пост генерального секретаря военного союза, сообщает Zakon.kz.

Официальное назначение пройдет на саммите организации в Вашингтоне в июле. Приступить к обязанностям новый глава НАТО должен 2 октября. Срок полномочий Рютте составит пять лет.

Последними странами, чью поддержку нужно было получить Рютте, оставались Словакия и Венгрия. 57-летний Рютте остался единственным претендентом на пост генерального секретаря Североатлантического альянса после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отозвал свою заявку на пост генерального секретаря организации. Об этом сообщил Высший совет национальной обороны Румынии 20 июня.

Ранее сообщалось, что страны-участницы Североатлантического альянса обсуждают необходимость приведения ядерного оружия в боевую готовность.

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