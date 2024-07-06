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Духи, костюм и украшения: эксперт раскрыл секрет дресс-кода для собеседования

дресс-код, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 11:35 Фото: pixabay
Первое впечатление может сыграть ключевую роль в процессе трудоустройства. Секреты успешного дресс-кода для собеседования раскрыла российский HR-эксперт Алена Чукина, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с "Лентой.ру" специалист подчеркнула, что образ для встречи с потенциальным работодателем должен быть не только привлекательным, но и отражать профессионализм человека. Чукина отметила, что одежду лучше подготовить заранее с учетом главного правила дресс-кода – опрятности.

"Узнайте о дресс-коде компании, куда планируете идти. Это может быть деловой стиль или более свободный кэжуал. Для мужчин идеальным вариантом будет костюм темных тонов, для женщин – платье или рубашка с юбкой, при этом длина должна быть не выше, чем десять сантиметров от уровня колена", – говорит эксперт.

Обувь, по ее словам, должна быть чистой и удобной. Для собеседования лучше всего подойдут туфли на среднем каблуке черного или телесного цветов, в зависимости от выбора костюма.

"Избегайте ярких оттенков, если вы не представитель творческой сферы. Лучше использовать нейтральные цвета, подходящие для бизнес-среды – серый, бежевый или синий. Нежелательно надевать черный, так как он транслирует закрытость и недоступность", – пояснила Чукина.

Также она рекомендует не забывать про аксессуары, которые помогут дополнить образ и придать ему завершенность:

"Выбирайте сдержанные и стильные детали, которые не будут отвлекать внимание от вас как личности. Отлично подойдут аккуратная брошь, стильно завязанный платок или очки необычной оправы. Ювелирные украшения также допустимы, однако стоит соблюдать меру".

Эксперт подчеркивает, что для собеседования будет уместен дневной макияж в натуральных тонах без ярких акцентов, то же самое относится к маникюру. Парфюм не должен быть тяжелым и терпким – предпочтительны легкие, едва уловимые ароматы.

Модные тренды актуальны и для деловой одежды. Zakon.kz собрал рекомендации стилистов, какие вещи необходимо включить в базовый гардероб для офиса летом 2024 года.

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