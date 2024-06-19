В Англии стартовали конные скачки

19 июня в Англии стартовали скачки Royal Ascot, сообщает Zakon.kz.

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Ежегодно ипподром в Аскоте, в графстве Беркшир, собирает около 300 тыс. человек. Среди них и члены королевской семьи Великобритании.

Фото: Instagram/ascotracecourse

В обязательном порядке на мероприятие съезжаются представители аристократии со всего мира, превращая спортивное состязание в настоящий модный показ.

Королевские скачки, проходящие ежегодно в третью неделю июня, прочно вошли в традицию и вплелись в историю британской культуры. Каждый из пяти дней скачек начинается с торжественного королевского шествия. Оно стартует из Виндзорского замка и направляется прямо к ипподрому.

Фото: Instagram/ascotracecourse

Днями ранее в Париже прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2024.