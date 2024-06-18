В Сочи несколько дней продолжаются поиски утонувшей туристки

В Сочи несколько дней продолжаются поиски женщины, которую унесло в море во время шторма, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пляже "Ривьера" 16 июня, когда 20-летняя туристка из Липецкой области прогуливалась по берегу во время шторма вместе с молодым человеком. По словам очевидцев, мужчина уговорил ее зайти с ним по колено в море.

В момент усиления волны спутник не смог удержать ее. Женщина упала в воду и не вынырнула, а растерянный мужчина продолжил ходить вдоль моря. Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.

Сотрудники МЧС провели поиски по берегу и на катере в акватории, но не нашли женщину. Работы продолжаются.

Недавно стало известно, что в туристическом месте Китая установили счетчики времени в туалетах.