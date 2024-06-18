Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Сочи несколько дней продолжаются поиски утонувшей туристки

Море, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 02:55 Фото: пресс-служба МЧС РФ
В Сочи несколько дней продолжаются поиски женщины, которую унесло в море во время шторма, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пляже "Ривьера" 16 июня, когда 20-летняя туристка из Липецкой области прогуливалась по берегу во время шторма вместе с молодым человеком. По словам очевидцев, мужчина уговорил ее зайти с ним по колено в море.

В момент усиления волны спутник не смог удержать ее. Женщина упала в воду и не вынырнула, а растерянный мужчина продолжил ходить вдоль моря. Особо впечатлительных просим воздержаться от просмотра видео.

Сотрудники МЧС провели поиски по берегу и на катере в акватории, но не нашли женщину. Работы продолжаются.

Недавно стало известно, что в туристическом месте Китая установили счетчики времени в туалетах.

Читайте также

МИД РК ответил, нужно ли отказываться от поездок в Китай из-за новой инфекции
МИД РК ответил, нужно ли отказываться от поездок в Китай из-за новой инфекции
Китай
В туалетах китайского храма установили счетчики времени
Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов, поручил Токаев
Запустить экспресс-поезда в Бурабай из крупных городов поручил Токаев
Алия Абди
2024 год Сочи Черное море
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: