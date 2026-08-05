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Мир

Тело туристки нашли в чемодане в заброшенном здании в Греции

Тело туристки нашли в чемодане в заброшенном здании в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 23:22 Фото: magnific.com
В Греции задержали подозреваемого по делу о гибели британской туристки, тело которой нашли в чемодане в заброшенном здании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, 38-летняя Элизабет-Джейн Росс пропала после 15 июля, а спустя несколько дней ее тело обнаружили в чемодане в одном из заброшенных зданий Афин. Личность женщины удалось установить по отпечаткам пальцев.

По данным полиции, задержан 26-летний мужчина. Следствие считает, что он перевозил тело погибшей в чемодане, а также пользовался ее банковскими картами для снятия денег. Подозреваемый признал факт перевозки тела.

Известно, что Росс приехала в Грецию в конце июня и гостила у друзей. Перед исчезновением она сообщила, что собирается навестить знакомых. Позже с ее телефона родственникам и друзьям продолжали поступать сообщения, в которых говорилось, что ей нужно побыть одной.

Правоохранители ожидают результаты токсикологической экспертизы, чтобы установить точную причину смерти. Пока дело расследуется по статьям, связанным с причинением смерти по неосторожности, ограблением и незаконным хранением оружия. Окончательная квалификация может измениться после завершения экспертиз.

Ранее сообщалось, что трехлетняя дочь стала свидетелем жестокого убийства матери в Атырау.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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