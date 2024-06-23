Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских
Фото: pixabay
Министерство внутренних дел Дагестана 23 июня сообщило, что во время вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты шестеро полицейских, сообщает Zakon.kz.
"На данный момент, по имеющейся информации, 6 сотрудников полиции убито, 12 ранено. Идут задержания боевиков", – говорится в сообщении ведомства.
При этом в МВД уточнили, что в Дербенте в церкви убит 66-летний батюшка.
Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").
Читайте также
Террористическая атака в Дагестане: главное к этому часу
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript