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Теракт в Дагестане: убиты шестеро полицейских

Теракт в Дагестане: убиты шесть полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 22:44 Фото: pixabay
Министерство внутренних дел Дагестана 23 июня сообщило, что во время вооруженной атаки на Махачкалу и Дербент убиты шестеро полицейских, сообщает Zakon.kz.
"На данный момент, по имеющейся информации, 6 сотрудников полиции убито, 12 ранено. Идут задержания боевиков", – говорится в сообщении ведомства. 

При этом в МВД уточнили, что в Дербенте в церкви убит 66-летний батюшка.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а также напали на пост ДПС в Махачкале. Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"). 

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