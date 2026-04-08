Обычная шапка довела семью до суда

Необычное и одновременно абсурдное происшествие произошло в Баку (Азербайджан) на территории Хазарского района в поселке Бина: мужчина избил жену из-за шапки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, местный житель Илькин Мурадзаде (1992 г.р.) женился в 2022 году. В совместном с женой браке у них родился один ребенок.

Месяц назад Илькин вернулся домой после работы. Решив поиграть с малышом, отец снял свою шапку и в шутку надел ее на голову ребенка.

Супруга из соображений гигиены сняла головной убор и отложила его на стол. Это безобидное действие вызвало у мужчины внезапный приступ гнева. Словесная перепалка стремительно переросла в физическую агрессию. Из-за этого Илькин избил свою жену.

Отец семейства был задержан. По факту применения физической силы было возбуждено уголовное дело. Однако во время судебного процесса супруги заявили о примирении. Уголовное преследование Илькина Мурадзаде было официально прекращено.

Ранее в Индонезии наказали пару за интимный проступок.