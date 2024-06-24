Умерла легендарная советская теннисистка Анна Дмитриева

Сегодня, 24 июня 2024 года, на 84-м году жизни не стало легендарной советской теннисистки и журналистки Анны Дмитриевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала российского фотографа и журналиста Юрия Роста.

"Ушла Анна Дмитриева – невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг… Пустота душит. И вы знали ее. Дочь Владимира Дмитриева – великого сценографа, главного художника того довоенного МХАТа, друга Булгакова, сама Аня – красивая женщина, великая теннисистка (многократная абсолютная чемпионка), выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, умная, тонко понимающая все, добрая, терпимая… Глава большой и прекрасной семьи – детей, внуков, правнуков", – написал он, опубликовав фото Анны Дмитриевой, сделанное 5 мая.

Анна Дмитриева родилась 10 декабря 1940 года в Москве. Она – советская теннисистка, советская и российская спортивная журналистка, комментатор. Лауреат премии "Золотой микрофон" в номинации "Лучший спортивный комментатор". Заслуженный работник культуры РФ (2007). Заслуженный мастер спорта СССР, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. Единоутробная сестра телеведущего Владимира Молчанова.

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Одновременно с участием в теннисных соревнованиях Анна Дмитриева училась на французском отделении филологического факультета МГУ и окончила его в 1966 году. Однако по окончании спортивной карьеры она ушла не в филологию, а в журналистику, с 1975 года работая в качестве спортивного комментатора. Стать спортивным комментатором Анне косвенно помог известный журналист Юрий Рост. По его совету в конце 1974 года она пошла работать в главную редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, которую в то время возглавлял Александр Иваницкий. В январе 1975 года была принята на должность младшего редактора. Сначала работала только на радио, позже – на ТВ.