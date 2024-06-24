В доме первого президента США нашли тайник с консервами, которым 250 лет

В подвале дома, где жил первый президент США Джордж Вашингтон, нашли законсервированные ягоды вишни, которым исполнилось 250 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Good News Network, тайник с 35-тью бутылками рабочие нашли, когда ремонтировали поместье политика.

"Никогда в наших самых смелых мечтах мы не представляли себе это впечатляющее археологическое открытие", – рассказал представитель администрации поместья.

Как уточняется, содержимое каждой бутылки было тщательно извлечено, а затем подверглось научному анализу.

"Эти артефакты, вероятно, не видели дневного света со времен Американской революции и, возможно, были забыты, когда Джордж Вашингтон покинул поместье Маунт-Вернон, чтобы принять командование Континентальной армией", – считают археологи.

Специалисты отмечают, что некоторые из ягод настолько хорошо сохранились, что из их косточки можно будет вырастить вишневое дерево.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили самый древний затонувший корабль в мире.

