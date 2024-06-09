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Макрон объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах

президент Франции, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 01:09 Фото: wikimedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске нижней палаты парламента – Национального собрания, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости.

"Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй – 7 июля", – заявил Макрон.

Как уточняется, с призывом назначить новые парламентские выборы минутами ранее выступил глава побеждающей во Франции на выборах в Европарламент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

"Выступая перед сторонниками своей партии после публикации предварительных результатов, он отметил, что французы отвергают политику Макрона и его правительства. Правая оппозиционная партия, по предварительным данным, набирает 32% голосов, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe", – говорится в сообщении.

Отмечается, что партия Макрона "Возрождение" отстает в два раза и занимает второе место с 15,4%. На третьем месте – список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,9%.

От Франции в Европарламент избирается 81 депутат, "Национальное объединение" одерживает ожидаемую победу. Барделла выступил против поставок Украине ракет для ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что выборы в Европарламент созыва 2024-2029 годов пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня.

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