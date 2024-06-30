Погибли иранские полицейские, перевозившие избирательные урны
Фото: pixabay
29 июня в провинции Систан и Белуджистан погибли двое сотрудников полиции, которые перевозили избирательные урны, сообщает Zakon.kz.
Как передает информационное агентство Исламской Республики ИРНА, вооруженные люди обстреляли автомобиль с избирательными урнами. Предположительно, это было сделано для кражи избирательных урн района Джакигор.
Фото: X/irnarussian
"Благодаря храбрости сотрудников безопасности народная избирательная урна была защищена. Однако пять человек пострадали и доставлены в медицинский центр", – говорится в сообщении.
При этом не удалось спасти призывника Фархада Джалила и сержанта пограничной службы Эбрахима Мармази.
В этот же день стало известно, что ни один из кандидатов в президенты Ирана не набрал в первом туре 50% голосов. Теперь в стране пройдет второй тур выборов.
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