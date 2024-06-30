Погибли иранские полицейские, перевозившие избирательные урны

29 июня в провинции Систан и Белуджистан погибли двое сотрудников полиции, которые перевозили избирательные урны, сообщает Zakon.kz.

Как передает информационное агентство Исламской Республики ИРНА, вооруженные люди обстреляли автомобиль с избирательными урнами. Предположительно, это было сделано для кражи избирательных урн района Джакигор.

Фото: X/irnarussian

"Благодаря храбрости сотрудников безопасности народная избирательная урна была защищена. Однако пять человек пострадали и доставлены в медицинский центр", – говорится в сообщении.

При этом не удалось спасти призывника Фархада Джалила и сержанта пограничной службы Эбрахима Мармази.

В этот же день стало известно, что ни один из кандидатов в президенты Ирана не набрал в первом туре 50% голосов. Теперь в стране пройдет второй тур выборов.