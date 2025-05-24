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Мир

Полицейский вертолет рухнул в Таиланде: погибли три человека

Таиланд, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 13:44 Фото: Х/WeatherMonitors
Три человека погибли в результате падения вертолета Bell 212 полиции Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Matichon, катастрофа случилась в 40 км южнее города Хуахин.

"Согласно предварительным данным, один человек успел спастись, выпрыгнув из машины с парашютом", – пишет издание.

Очевидцы утверждают, что услышали взрыв перед тем, как вертолет разбился. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде выдали ордеры на арест 17 человек по делу обрушения здания Управления генерального аудитора в результате землетрясения. Среди подозреваемых – бизнесмен Премчай Карнасут, председатель компании Italian-Thai Development.

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Андрей Дюсупов
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