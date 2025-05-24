Полицейский вертолет рухнул в Таиланде: погибли три человека

Три человека погибли в результате падения вертолета Bell 212 полиции Таиланда в провинции Прачуапкхирикхан, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Matichon, катастрофа случилась в 40 км южнее города Хуахин.

"Согласно предварительным данным, один человек успел спастись, выпрыгнув из машины с парашютом", – пишет издание.

BREAKING A police helicopter has crashed in Thailand's Prachuap Khiri Khan province, leaving 3 officers dead. pic.twitter.com/y0LXr3Mok8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 24, 2025

Очевидцы утверждают, что услышали взрыв перед тем, как вертолет разбился. Следствие устанавливает причины авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде выдали ордеры на арест 17 человек по делу обрушения здания Управления генерального аудитора в результате землетрясения. Среди подозреваемых – бизнесмен Премчай Карнасут, председатель компании Italian-Thai Development.