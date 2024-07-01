В Турции за незаконную охоту оштрафовали российского исследователя

В Турции задержали российского энтомолога за охоту на редких муравьиных львов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местная газета Milliyet, сотрудники службы охраны лесов страны наткнулись на исследователя насекомых в лесу на плато Гедельме недалеко от Кемера. У него конфисковали не только сачок, но и тканевую трубку, пакеты с замком, банки и трех муравьиных львов. Это сетчатокрылые насекомые, похожие на стрекоз. Позже их выпустили на свободу.

Фото: milliyet

Уточняется, что задержанный – преподаватель Московского государственного университета леса и Дарвиновского музея. Его оштрафовали на 378 тыс. лир (около 5 млн тенге), но не стали арестовывать.

Фото: milliyet

В Управлении охраны природы и национальных парков подчеркнули, что иностранцам запрещено вывозить из Турции все виды растений и животных – живых или мертвых. В их числе – части тканей. Кроме того, все исследователи должны получать особенное разрешение и проводить опыты совместно с местными коллегами.

Также в Турции на вступительном экзамене арестовали абитуриента.