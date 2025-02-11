Исследователи запечатлели, как косатки обучают детенышей охоте на тюленей
Фото: pixabay
Морским биологам удалось заснять, как косатки (Orcinus orca) обучают своих детенышей охоте, демонстрируя умение сталкивать тюленя со льдины, сообщает Zakon.kz.
Биологи наблюдали за уроком, который длился более часа у берегов Антарктиды. Группа косаток, состоящая из четырех взрослых особей и трех детенышей, кружила вокруг тюленя, лежавшего на льдине.
Косатки сталкивали тюленя со льда, а затем ждали, когда он заберется обратно, чтобы показать молодняку несколько вариантов охоты.
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