Исследователи запечатлели, как косатки обучают детенышей охоте на тюленей

Морским биологам удалось заснять, как косатки (Orcinus orca) обучают своих детенышей охоте, демонстрируя умение сталкивать тюленя со льдины, сообщает Zakon.kz.

Биологи наблюдали за уроком, который длился более часа у берегов Антарктиды. Группа косаток, состоящая из четырех взрослых особей и трех детенышей, кружила вокруг тюленя, лежавшего на льдине.

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Косатки сталкивали тюленя со льда, а затем ждали, когда он заберется обратно, чтобы показать молодняку несколько вариантов охоты.

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