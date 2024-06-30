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Стрельба в американском спортзале закончилась трагедией

стрельба в американском спортзале, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 23:21 Фото: X(Twitter)/@RebeccaTurcoTV
Два человека погибли в результате стрельбы в одном из спортзалов в городе Александрия американского штата Вирджиния. Предполагается, что убийца сначала застрелил человека, а затем себя, сообщает Zakon.kz.

По информации портала DC News Live, инцидент произошел днем 29 июня. В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек. Они услышали стрельбу и выбежали из здания.

"Мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в субботу в нашем заведении в Александрии. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших", – заявили представители спортзала OneLife Fitness.

Иностранные СМИ пишут, что одним из погибших является сам стрелявший.

Ведется расследование. Тела направлены на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что люди получили ранения во время стрельбы в Москве.

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