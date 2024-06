Стрельба в американском спортзале закончилась трагедией

По информации портала DC News Live, инцидент произошел днем 29 июня. В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек. Они услышали стрельбу и выбежали из здания.

Иностранные СМИ пишут, что одним из погибших является сам стрелявший.

Ведется расследование. Тела направлены на судмедэкспертизу.

Alexandria Police are investigating a shooting that left two people with life-threatening injuries at the One Life Fitness gym on Hoffs Run Drive off of Eisenhower Ave. It is believed that the shooter shot another person and then himself. 📸: @AlexandriaVAPD pic.twitter.com/8gXhYWBBJi