Стрельба в американском спортзале закончилась трагедией

Два человека погибли в результате стрельбы в одном из спортзалов в городе Александрия американского штата Вирджиния. Предполагается, что убийца сначала застрелил человека, а затем себя, сообщает Zakon.kz.

По информации портала DC News Live, инцидент произошел днем 29 июня. В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек. Они услышали стрельбу и выбежали из здания.

"Мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в субботу в нашем заведении в Александрии. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших", – заявили представители спортзала OneLife Fitness.

Иностранные СМИ пишут, что одним из погибших является сам стрелявший.

Ведется расследование. Тела направлены на судмедэкспертизу.

Alexandria Police are investigating a shooting that left two people with life-threatening injuries at the One Life Fitness gym on Hoffs Run Drive off of Eisenhower Ave. It is believed that the shooter shot another person and then himself. 📸: @AlexandriaVAPD pic.twitter.com/8gXhYWBBJi — DMV News Live (@DCNewsLive) June 29, 2024

Ранее сообщалось, что люди получили ранения во время стрельбы в Москве.