#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
504.34
556.34
5.97
Мир

Иран готов только на равноправные переговоры с США

флаг Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 13:46 Фото: pixabay
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал призывы к переговорам администрации США и ее угрозы в адрес Тегерана противоречащими друг другу и раскритиковал их, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления перед членами правительства Пезешкиан заявил, что Тегеран готов вести только равноправный диалог с Вашингтоном.

"Если вы хотите переговоров, то в чем смысл угроз? Соединенные Штаты не только расшатывают Иран, но и проявляют неуважение к международному сообществу, и такое поведение напрямую противоречит призывам к диалогу", – приводит слова президента его пресс-служба.

По его словам, "сегодня Америка унижает не только Иран, но и весь мир". Вместе с тем он не уточнил, будет ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение. Позднее он заявил, что с Тегераном "произойдут очень плохие вещи" в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу.

В марте иранский Меджлис объявил импичмент министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати. Основной причиной стало рекордное падение рыночного курса национальной валюты.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Мужчина на несколько часов заблокировал здание парламента в Канаде
Мир
12:53, Сегодня
Мужчина на несколько часов заблокировал здание парламента в Канаде
В Афганистане объявился самый старый человек в мире – ему 140 лет
Мир
10:19, Сегодня
В Афганистане объявился самый старый человек в мире – ему 140 лет
Трамп предупредил американцев о трудных временах
Мир
09:23, Сегодня
Трамп предупредил американцев о трудных временах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: