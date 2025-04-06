Иран готов только на равноправные переговоры с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал призывы к переговорам администрации США и ее угрозы в адрес Тегерана противоречащими друг другу и раскритиковал их, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления перед членами правительства Пезешкиан заявил, что Тегеран готов вести только равноправный диалог с Вашингтоном.

"Если вы хотите переговоров, то в чем смысл угроз? Соединенные Штаты не только расшатывают Иран, но и проявляют неуважение к международному сообществу, и такое поведение напрямую противоречит призывам к диалогу", – приводит слова президента его пресс-служба.

По его словам, "сегодня Америка унижает не только Иран, но и весь мир". Вместе с тем он не уточнил, будет ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.

В начале марта 2025 года президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение. Позднее он заявил, что с Тегераном "произойдут очень плохие вещи" в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу.

В марте иранский Меджлис объявил импичмент министру экономики и финансов Абдольнасеру Хеммати. Основной причиной стало рекордное падение рыночного курса национальной валюты.

Ранее сообщалось, что в Иране хотят снять фетву о запрете ядерного оружия.