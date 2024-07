Мужчина с ножом напал на трех полицейских в Баварии

По информации издания Bild, инцидент произошел возле вокзала, когда полицейские вышли из автомобиля. Отмечается, что перед нападением мужчина оскорблял и провоцировал своих оппонентов. Тогда полиция применила перцовый баллончик в ответ.

Как уточняется, иранец с отложенной депортацией пытался нанести ножевые ранения двум офицерам. Женщина-полицейский сначала предупредила выстрелом, а затем выстрелила в живот нападавшему. Мужчина погиб на месте.

Также сообщается, что в результате инцидента вокзал был закрыт.

Schon wieder ein Messer-Angriff auf Polizeibeamte. Der Attentäter griff 3 Polizisten in Lauf an der Pegnitz an . Der Iraner wurde in Notwehr in erschossen pic.twitter.com/wP2lCvKBtS