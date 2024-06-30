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Мужчина с ножом напал на трех полицейских в Баварии

полицейские застрелили мужчину во время самообороны в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 02:02 Фото: pixabay
В городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии иранец напал на полицейских с ножом. Стражи порядка застрелили нападавшего, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Bild, инцидент произошел возле вокзала, когда полицейские вышли из автомобиля. Отмечается, что перед нападением мужчина оскорблял и провоцировал своих оппонентов. Тогда полиция применила перцовый баллончик в ответ.

Как уточняется, иранец с отложенной депортацией пытался нанести ножевые ранения двум офицерам. Женщина-полицейский сначала предупредила выстрелом, а затем выстрелила в живот нападавшему. Мужчина погиб на месте.

Также сообщается, что в результате инцидента вокзал был закрыт.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что стрельба в американском спортзале закончилась трагедией.

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