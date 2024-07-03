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Датская королевская семья посетила Гренландию

Гренландия, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:50 Фото: Instagram/detdanskekongehus
1 июля датская королевская пара прибыла к вечным льдам с первой официальной поездкой в новом статусе, сообщает Zakon.kz.

Атмосфера Гренландии, где сейчас минус пять градусов Цельсия, особенно взбодрит жителей раскаленных от солнца городов. А королевскую чету в поездке сопровождали принц Винсент и принцесса Жозефина, которые большую часть времени проводили на борту своей яхты.

Традиционная одежда местных жителей очень гармонично вписалась в образы королевской пары. Судя по настроению короля Фредерика Х и королевы Мэри, оба довольны своим пребыванием на острове.

Гренландия, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 08:50

Фото: Instagram/detdanskekongehus

А 24 июня кронпринц Дании Кристиан сдал свой последний школьный экзамен.

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