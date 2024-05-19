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Королевская семья Испании опубликовала семейные фотографии

Фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:27 Фото: Instagram/casarealdeespana
18 мая на своей странице в Instagram испанская королевская семья разместила фотографии с недавней фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что фотосессия королевской семьи в полном составе была приурочена 20-летию свадьбы Филиппа и Летиции. Пара отпразднует это событие 22 мая.

Фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:27

Фото: Instagram/casarealdeespana

До замужества Летиция работала на телеканале CNN и в испанском подразделении Bloomberg TV. Этот брак стал первым в истории испанской монархии, когда супруга короля не имеет аристократического происхождения. Несмотря на то что женщина ранее уже была замужем, католическая церковь не возражала против повторного брака, поскольку с первым супругом она не была обвенчана.

Фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:27

Фото: Instagram/casarealdeespana

Супруги воспитывают двух дочерей. Это 19-летняя инфанта Леонор, принцесса Астурийская, которая является наследницей престола с 19 июня 2014 года и 17-летняя инфанта София.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:27

Фото: Instagram/casarealdeespana

В начале месяца принц Гарри и его жена Меган Маркл посетили Нигерию для участия в "Играх непокоренных".

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