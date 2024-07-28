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Умер единственный принц греческой королевской семьи

Михаил, принц Греческий и Датский, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 23:39 Фото: wikimedia.org
В Афинах умер 85-летний принц Греческий и Датский Михаил, который был единственным членом греческой королевской семьи, который не покинул страну после событий 13 декабря 1967 года, когда король Константин пытался свергнуть хунту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Kathimerini, Михаил также был единственным членом королевской семьи, имевшим гражданство Греции, в переписи муниципалитета Афин он был зарегистрирован как "Мишель Де Грес".

Отмечается, что усопший потерял отца, когда ему был всего год. Он вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю.

Согласно данным издания, Михаил приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности, долгое время жил в стране, однако в последние годы "делил свое время между родиной и за границей".

Также сообщается, что, несмотря на свое высокое происхождение, Михаил добился международного признания как писатель. Он стал автором десятков романов-бестселлеров.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного историка, этнографа, востоковеда, кавалера ордена "Құрмет" академика Каржаубая Сарткожаулы.

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