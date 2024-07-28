Умер единственный принц греческой королевской семьи
Как пишет издание Kathimerini, Михаил также был единственным членом королевской семьи, имевшим гражданство Греции, в переписи муниципалитета Афин он был зарегистрирован как "Мишель Де Грес".
Отмечается, что усопший потерял отца, когда ему был всего год. Он вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю.
Согласно данным издания, Михаил приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности, долгое время жил в стране, однако в последние годы "делил свое время между родиной и за границей".
Также сообщается, что, несмотря на свое высокое происхождение, Михаил добился международного признания как писатель. Он стал автором десятков романов-бестселлеров.
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