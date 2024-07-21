Роберт Кеннеди предложил открыто избрать кандидата от Демпартии

Независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии должен избираться открыто, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие американцы опасаются, что демократы по умолчанию выберут вице-президента Камалу Харрис.



"Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом", — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что 21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США.

Байден также 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов.

Трамп уже отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки.