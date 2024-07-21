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Роберт Кеннеди предложил открыто избрать кандидата от Демпартии

Кеннеди-младший предложил открыто избрать кандидата от Демпартии, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 04:52 Фото: x.com/RobertKennedyJr
Независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии должен избираться открыто, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие американцы опасаются, что демократы по умолчанию выберут вице-президента Камалу Харрис.

"Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом", — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.

Ранее сообщалось, что 21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. 

Байден также 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов.

Трамп уже отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки.

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