Роберт Кеннеди предложил открыто избрать кандидата от Демпартии
Фото: x.com/RobertKennedyJr
Независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии должен избираться открыто, сообщает Zakon.kz.
По его словам, многие американцы опасаются, что демократы по умолчанию выберут вице-президента Камалу Харрис.
"Я призываю Демократическую партию вернуться к своей традиционной приверженности демократии и продемонстрировать это открытым процессом", — написал Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.
Ранее сообщалось, что 21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США.
Байден также 21 июля поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве своего преемника в качестве кандидата на выборах от демократов.
Трамп уже отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки.
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