Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика
Оказалось, что встречу после слезного матча Португалии со Словенией организовала немецкая радиостанция hr3. После игры футболист нашел в себе силы встретиться с онкобольным Аваром в помещении стадиона и сфотографироваться с ним. Футболист также расписался на футболке, кепке и мяче мальчика.
Фото: hr.de
Четырехлетний сириец Авар живет в Германии с осени 2023 года. Его родители приняли решение о переезде в надежде на то, что немецкие врачи смогут вылечить его от рака. Однако, по словам врача из отделения паллиативной помощи университетской больницы Гиссена, метастазы уже распространились слишком сильно.
Фото: hr.de
2 июля футбольный клуб "Аль-Наср" поддержал Роналду, который заплакал после матча со Словенией.