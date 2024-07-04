Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подарил четырехлетнему мальчику автограф и совместное фото, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что встречу после слезного матча Португалии со Словенией организовала немецкая радиостанция hr3. После игры футболист нашел в себе силы встретиться с онкобольным Аваром в помещении стадиона и сфотографироваться с ним. Футболист также расписался на футболке, кепке и мяче мальчика.

Фото: hr.de

Четырехлетний сириец Авар живет в Германии с осени 2023 года. Его родители приняли решение о переезде в надежде на то, что немецкие врачи смогут вылечить его от рака. Однако, по словам врача из отделения паллиативной помощи университетской больницы Гиссена, метастазы уже распространились слишком сильно.

Фото: hr.de

2 июля футбольный клуб "Аль-Наср" поддержал Роналду, который заплакал после матча со Словенией.