"Аль-Наср" поддержал Роналду после его слез на Евро-2024
Слова поддержки саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд опубликовал своему капитану на странице клуба в соцсети Х.
Whatever happens!— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 1, 2024
You'll be the GOAT forever 🐐
Vamos Portugal 🇵🇹💛 pic.twitter.com/EeBhwjpSuW
В матче со Словенией рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! Но к слезам футболиста присоединилась и его мама.
Фото: Telegram/Спорт-Экспресс
В тот вечер не унимались и фанаты сборной Словении. Они знатно потроллили Криштиану Роналду футболкой Лионеля Месси.
Фото: Telegram/arsenversen
А потом еще Opta на двух графиках показала, как Роналду и Месси били штрафные на крупных турнирах. Статистика явно не в пользу португальца.
Фото: Telegram/Спортс на Евро-2024
Также в Сети всплыло еще одно фото, связанное с футболкой. Откровение выдал один из фанатов португальца.
"Криштиану Роналду, я твой большой фанат 20 лет, но не сегодня", – передал он свои мысли на футболке.
Фото: Telegram/Спорт-Экспресс
Целые сутки все ведущие мировые агентства обсуждали нереализованный 11-метровый удар в исполнении Криштиану Роналду в ворота сборной Словении. За этот поступок известный британский телеканал назвал футболиста "Миссиано Пеналдо".