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"Аль-Наср" поддержал Роналду после его слез на Евро-2024

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:45 Фото: Instagram/cristiano
2 июля футбольный клуб "Аль-Наср" поддержал Роналду, который заплакал на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Слова поддержки саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд опубликовал своему капитану на странице клуба в соцсети Х.

В матче со Словенией рыдающего Роналду успокаивала вся сборная! Но к слезам футболиста присоединилась и его мама.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:45

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

В тот вечер не унимались и фанаты сборной Словении. Они знатно потроллили Криштиану Роналду футболкой Лионеля Месси.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:45

Фото: Telegram/arsenversen

А потом еще Opta на двух графиках показала, как Роналду и Месси били штрафные на крупных турнирах. Статистика явно не в пользу португальца.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:45

Фото: Telegram/Спортс на Евро-2024

Также в Сети всплыло еще одно фото, связанное с футболкой. Откровение выдал один из фанатов португальца.

"Криштиану Роналду, я твой большой фанат 20 лет, но не сегодня", – передал он свои мысли на футболке.
Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 07:45

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

Целые сутки все ведущие мировые агентства обсуждали нереализованный 11-метровый удар в исполнении Криштиану Роналду в ворота сборной Словении. За этот поступок известный британский телеканал назвал футболиста "Миссиано Пеналдо".

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