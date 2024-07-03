Задержан брат покойного криминального авторитета Алманбета Анапияева

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сегодня, 3 июля 2024 года, заявили о задержании Галмамата Анапияева – брата покойного члена ОПГ Алманбета Анапияева, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в госкомитете КР, гражданин "А.Г.М." задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества.

"Установлено, что "А.Г.М.", войдя в доверие к гражданину "А.А.М.", обещал продать в больших количествах и по низкой цене каменный уголь марки "ДСШ" (стоимостью 1,6 сом за 1 кг угля), после чего обманным путем забрал денежные средства в размере 100 тыс. долларов и под различными предлогами отказывался возвращать ранее полученные деньги... 2 июля текущего года в порядке ст. 96 и ст. 97 УПК КР по факту мошенничества в особо крупном размере гражданин "А.Г.М." был задержан", – рассказали в ГКНБ КР.

Также сообщается, что брат покойного члена ОПГ Алманбета Анапияева водворен в ИВС СИЗО Госкомитета нацбезопасности КР.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Пострадавших от преступных действий "А.Г.М." просим обращаться в ГКНБ Кыргызской Республики по телефонным номерам: 0312 660475, 0312 626504, 0322 70009, 0997 464603 (WhatsApp)", – добавили в ГКНБ КР.

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