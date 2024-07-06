Попытка госпереворота в Кыргызстане: у подозреваемых обнаружили военный билет депутата
Фото: Instagram/gknb.official
В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сегодня, 6 июля 2024 года, рассказали подробности операции по предотвращению насильственного захвата власти, который силовики предотвратили накануне, сообщает Zakon.kz.
В домах подозреваемых обнаружили огромный арсенал оружия и личные документы некоторых граждан, а также военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (Парламент Кыргызстана. – Прим. ред.).
"Военный билет принадлежит депутату Марлену Маматалиеву. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия", – пояснили в ГКНБ.
Фото: instagram.com/gknb.official
Также силовики опубликовали подробный список изъятого в ходе обысков:
- 50 единиц оружия;
- 20 пистолетов;
- более 255 тыс. боеприпасов;
- 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов;
- 150 милицейских и 100 военных головных уборов;
- 38 комплектов бронежилетов;
- два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.
5 июля в ГКНБ Кыргызстана заявили о задержании пятерых граждан, которых подозревают в создании деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан.
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