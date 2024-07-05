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Кир Стармер стал новым премьером Великобритании

Кир Стармер стал новым премьером Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:20 Фото: Instagram/keirstarmer
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Букингемского дворца за 5 июля 2024 года сказано:

"Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки в связи с его назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства".

Кир Стармер стал седьмым премьер-министром от Лейбористской партии. Предыдущий премьер Риши Сунак подал в отставку, после того как его партия разгромно проиграла досрочные выборы.

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Новому премьеру 61 год, он юрист по образованию. Старается избегать резких заявлений. В ходе предвыборной кампании обещал усилить охрану границ, снизить налоги и улучшить отношения с ЕС.

В свою очередь Риши выступил с заявлением. Он опубликовал обращение к общественности.

"Я отдал этой работе все, что мог. Сегодня трудный день, но я оставляю эту работу, большая честь быть премьер-министром лучшей страны в мире", – написал он.

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